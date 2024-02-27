Ağrı'da Kafa Kafaya Çarpışan İki Otomobilde Maddi Hasar Oluştu

Ağrıda iki otomobilin karıştığı kazada ölü ve yaralı olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ağrı'nın Yeni Van caddesinde meydana geldi. Araçlardan birinin tali yoldan ana yola kontrolsüz bir şekilde çıkması üzerine iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada can kaybı yaşanmazken sürücülerin hafif yaralandığı ve araçlar da maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, olay yerine polis ekipleri, sağlık ekipleri sevk edildi edildi. Sağlık ekipleri yaralıların ilk müdahalelerinin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan kadın sürücü ise şok geçirmesi üzerine sağlık ekipleri müdahale etti.

Olay yerine gelen polis trafik şube müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - AĞRI