Ağrı'da kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirme toplantısı

Ağrı'da Polis Eşleri Derneği Şubesi Başkanı Beste İpar, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü" dolayısıyla dernek üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ın eşi ve Polis Eşleri Derneği Ağrı Şubesi Başkanı Beste İpar, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü" kapsamında polisevinde dernek üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıda, dernek tanıtımı yapılarak, kadına yönelik şiddetin nedenleri, sonuçları ve önlenmesi konusunda bilgiler verildi. İpar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğunu ve toplumsal bir sorun olduğunu belirtti. Kadına yönelik şiddetin sadece fiziksel değil, psikolojik, ekonomik ve cinsel boyutları da olduğunu vurgulayan İpar, şiddetin kadınların yaşam kalitesini, sağlığını, eğitimini, iş hayatını ve sosyal ilişkilerini olumsuz etkilediğini söyledi. Şiddete maruz kalan kadınların haklarını bilmesi, destek alması ve şikayet etmesi gerektiğini ifade eden İpar, "Şiddete sessiz kalmayalım, şiddeti önleyelim, şiddete karşı birlik olalım" dedi.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü'nden bir uzman da kadına yönelik şiddetle ilgili sunum yaptı. Sunumda, kadına yönelik şiddetin tanımı, türleri, istatistikleri, yasal haklar, koruyucu ve önleyici tedbirler, destek hizmetleri ve başvuru yolları anlatıldı. Toplantı, soru-cevap bölümü ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - AĞRI