Ağrı'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu

Ağrı'da jandarma ekiplerinin kaçakçılık ve uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda, büyük miktarda kaçak akaryakıt, sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ağrı'da jandarma ekiplerinin kaçakçılık ve uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda, büyük miktarda kaçak akaryakıt, sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 1-31 Ekim 2023 tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda, 2 bin 589 litre kaçak akaryakıt ve 14 bin 165 paket gümrük kaçağı sigara yakalandığı belirtildi. Ayrıca son dört ayda yapılan uyuşturucu madde ile mücadele operasyonlarında ise, 123 kilo 296 gram metamfetamin, 12 kilo 253 gram esrar, 22 adet uyuşturucu hap ve 6 gram afyon sakızının ele geçirildiği kaydedildi. - AĞRI