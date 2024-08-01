Ağrı'da Kaçakçılık Operasyonunda 44 Kişiye İşlem Yapıldı

Ağrı'da, Temmuz ayı içerisinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında 44 kişiye işlem yapıldı, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, il genelinde 1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda; gümrük kaçağı 7 bin 166 paket sigara, 8 bin 520 adet makaron, 4 bin 190 litre akaryakıt, 56 adet cep telefonu, bin 440 adet gözlük, 300 adet kol saati ve 900 adet çanta ele geçirildi. 44 şüpheli hakkında işlem yapıldığını öğrenildi. - AĞRI