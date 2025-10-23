Ağrı'da Kaçakçılık Operasyonu: 10 Bin Paket Sigara Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 3 ay süren çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Doğubayazıt Büro Amirliği görevlilerince "Kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine" yönelik 3 ay boyunca sürdürülen çalışmalar sonucunda 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 5 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AĞRI