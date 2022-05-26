Ağrı'da kaçakçılık operasyonları: 3 gözaltı - Haberler

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Ağrı'da kaçakçılık operasyonları: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ağrı'da kaçakçılık operasyonları: 3 gözaltı

Ağrı'da çay, sigara ve İran şekeri kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da çay, sigara ve İran şekeri kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "KOM Şube Müdürlüğümüzce kaçakçılığı önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda il merkezinde faaliyet gösteren 5 iş yerine yapılan eş zamanlı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 84 bin TL olan 700 paket gümrük kaçağı çay ele geçirilmiştir. KOM Şube Müdürlüğümüzce kaçakçılığı önlenmeye yönelik yapılan çalışmalarda 1 araçta yapılan aramada 360 paket muhtelif markalarda gümrük kaçağı sigara, 120 kg. gümrük kaçağı İran şekeri ele geçirilmiştir. Şüpheli 3 şahıs yakalandı" denildi. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türk Lirası, Sigara, İran, Ağrı, 3. Sayfa, Haberler

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