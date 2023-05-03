Ağrı'da kaçakçılığa geçit yok

5 bin 31 paket kaçak sigara ve 2 bin 795 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

5 bin 31 paket kaçak sigara ve 2 bin 795 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen yol kontrol uygulamalarında 5 bin 31 paket kaçak sigara ve 2 bin 795 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 397 adet insan saçının da ele geçirildiği armalarda toplamla 23 şüpheli hakkımda adli işlem başlatıldı, 10 araca ise el konuldu. - AĞRI