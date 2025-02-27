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Ağrı'da Kaçak Vücut Geliştirme İlaçları Ele Geçirildi

Ağrı'da Kaçak Vücut Geliştirme İlaçları Ele Geçirildi
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Doğubayazıt ilçesinde yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan 4 bin 20 adet kaçak vücut geliştirme ilacı ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan 4 bin 20 adet vücut geliştirme ilacı ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen kontroller sırasında yabancı uyruklu bir şahsa ait yolcu valizinde arama yapıldı. Arama sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan 4 bin 20 adet kaçak vücut geliştirme ilacı bulundu.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen ilaçlara el konuldu. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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