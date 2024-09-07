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Ağrı'da Kaçak Sigara ve Cep Telefonu Operasyonu

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Ağrı'da düzenlenen yol emniyet ve kontrol uygulamasında yapılan aramalarda, 2 ayrı araçta çay ve tütün köpeği Kavis ile birlikte bin 890 paket kaçak sigara ve 7 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da düzenlenen yol emniyet ve kontrol uygulamasında 2 ayrı araçta çay ve tütün köpeği Kavis ile yapılan aramada bin 890 paket kaçak sigara ve 7 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan yol kontrol ve uygulama faaliyeti sonucunda durdurulan iki araçta çay ve tütün tespit köpeği Kavis'in de yardımıyla yapılan aramada, bin 890 paket gümrük kaçağı sigara ve 7 adet cep telefonu ele geçirildi. Bir araçta sigaraların araç tavanına gizlenmiş olduğu belirtildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Kaçakçılık Operasyon Güvenlik 3-sayfa Güncel

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