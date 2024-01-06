Ağrı'da Kaçak Sigara ve Çay Operasyonu

Ağrı'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bin 680 paket kaçak sigara ve 86 paket kaçak çay ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde yapılan yol kontrol uygulaması faaliyetleri doğrultusunda bin 680 paket gümrük kaçağı sigara ve 86 paket gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - AĞRI