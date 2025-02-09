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Ağrı'da Kaçak Sigara Operasyonu: 6 Bin 548 Paket Ele Geçirildi

Ağrı'da Kaçak Sigara Operasyonu: 6 Bin 548 Paket Ele Geçirildi
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Ağrı'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 bin 548 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılıkla mücadelenin devam edeceği bildirildi.

Ağrı'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 6 bin 548 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde kaçakçılık suçlarına karşı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, 6 bin 548 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Kaçakçılıkla mücadeleye devam eden jandarma ekipleri, bu tür suçların önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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