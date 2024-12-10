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Ağrı'da Kaçak Sigara Operasyonu: 5 Bin 435 Adet Ele Geçirildi

Ağrı'da Kaçak Sigara Operasyonu: 5 Bin 435 Adet Ele Geçirildi
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Ağrı'da düzenlenen operasyonda 5 bin 435 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da düzenlen operasyonda 5 bin 435 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda merkez ve Doğubayazıt ilçelerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda bin 435 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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