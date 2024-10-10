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Ağrı'da Kaçak Sigara Operasyonu: 181 Bin Paket Ele Geçirildi

Ağrı'da Kaçak Sigara Operasyonu: 181 Bin Paket Ele Geçirildi
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Ağrı'da polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçan bir araçta yapılan aramada 181 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli kişi tutuklandı.

Ağrı'da polisin "dur" ikasına uymayarak kaçan ve daha sonra yakalanan araçta yapılan aramada 181 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Ağrı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalarda şüpheli araca DUR ikazında bulunulmuş şüpheli araç DUR ikazına uymayarak kaçmaya devam etmiş, kapan atılmak suretiyle araç durdurulmuş, yapılan arama da ; 181 bin 100 paket (Bin Sekiz Yüz On Karton) Gümrük Kaçağı Sigara ele geçirilmiştir. Şüpheli N.Z isimli şahsın kullandığı araca el Kkonulmuş ayrıca şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır." denildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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