Ağrı'da Kaçak İnsan Saçı Ele Geçirildi

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, şüpheli bir kişinin üst ve eşyalarında yapılan aramada bin 623 kilogram gümrük kaçağı insan saçı bulundu. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da kaçak insan saçı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personeli ile şüpheli hareketler sergileyen bir şahsın üst ve eşyalarında yapılan aramada, gümrük kaçağı bin 623 kilogram insan saçı ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak 1 şahıs gözaltına alınıp hakkında adli işlem başlatıldı. - AĞRI