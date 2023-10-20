Ağrı'da Kaçak Firuze Taşı Ele Geçirildi

Ağrı'da durdurulan bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri 1 milyon 137 bin lira olan kaçak firuze taşı ele geçirildi. Şifalı olduğuna inanılan taşlar ile ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

AĞRI'da durdurulan bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri 1 milyon 137 bin lira olan kaçak firuze taşı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol uygulamasında durdurdukları bir araçta arama yaptı. Aramada, piyasa değeri 1 milyon 137 bin lira olan kaçak firuze taşı ele geçirildi. 1037 adet işlenmiş, 31 kilo 612 gramı ise işlenmemiş firuze taşlarına el konuldu. Şifalı olduğuna inanılan taşlar ile ilgili 1 şüpheli, gözaltına alındı.