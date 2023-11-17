Ağrı'da 4 bin 185 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ağrı'da kaçak elektronik ve paket sigara yakalandı

Ağrı'da 4 bin 185 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde, yol kontrol uygulamalarında yapılan aramalarda, 4 bin 185 paket gümrük kaçağı sigara ve 50 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. - AĞRI