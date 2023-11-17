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Ağrı'da kaçak elektronik ve paket sigara yakalandı

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3. Sayfa Haberleri

Ağrı'da 4 bin 185 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ağrı'da 4 bin 185 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde, yol kontrol uygulamalarında yapılan aramalarda, 4 bin 185 paket gümrük kaçağı sigara ve 50 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Ağrı 3. Sayfa Haberler

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