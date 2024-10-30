Ağrı'da Jandarma 170 Kilogram Sıvı Metamfetamin Ele Geçirdi

Ağrı'da jandarma ekiplerince 170 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Sahası içerisinde yürütülen çalışmalar neticesinde, bir çekiciye bağlı dorsede arama yapıldı. Yapılan aramada boş cam kavanozlarının kapakları içerisine gizlenmiş vaziyette 170 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - AĞRI