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Ağrı'da Jandarma 170 Kilogram Sıvı Metamfetamin Ele Geçirdi

Ağrı'da Jandarma 170 Kilogram Sıvı Metamfetamin Ele Geçirdi
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan bir operasyonda, bir çekici dorsesinde gizlenmiş 170 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da jandarma ekiplerince 170 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Sahası içerisinde yürütülen çalışmalar neticesinde, bir çekiciye bağlı dorsede arama yapıldı. Yapılan aramada boş cam kavanozlarının kapakları içerisine gizlenmiş vaziyette 170 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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