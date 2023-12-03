Ağrı'da İnşaat Şantiyesinde Bekçi Ölü Bulundu

Ağrı'nın Hamur ilçesinde bir inşaat şantiyesinde bekçi olarak çalışan bir kişi, kulübesinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde inşaat şantiyesinde bekçi olarak çalışan şahıs, kulübesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hamur ilçesinde bir inşaat şantiyesinde bekçi olarak görev yapan Mehmet P. (52), sabah saatlerinde işçiler tarafından kulübesinde hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet P.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet P.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AĞRI