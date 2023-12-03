Üye Girişi
Haberler

Ağrı'da İnşaat Şantiyesinde Bekçi Ölü Bulundu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Ağrı'nın Hamur ilçesinde bir inşaat şantiyesinde bekçi olarak çalışan bir kişi, kulübesinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde inşaat şantiyesinde bekçi olarak çalışan şahıs, kulübesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hamur ilçesinde bir inşaat şantiyesinde bekçi olarak görev yapan Mehmet P. (52), sabah saatlerinde işçiler tarafından kulübesinde hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet P.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet P.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hamur Ağrı Olaylar Güvenlik 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TÜRK İŞ ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ 2024: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? Asgari ücret 16000 mi, 17000 mi oldu? 4 Aralık OKULLAR TATİL Mİ? Yarın (4 Aralık Pazartesi) hangi illerde okullar tatil, hangi şehirlerde okul yok? Yargı YENİ BÖLÜM (74. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (157. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (10. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (3 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 3 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mersin Akdeniz hangi parti? Mersin Akdeniz belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı seçildi? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şükrü Sözen kimdir? Şükrü Sözen kaç yaşında, nereli? Şükrü Sözen hayatı ve biyografisi! Asgari ücrete bir zam mı yapılacak? Bu yıl asgari ücrete tek zam mı olacak, neden? Alina Boz hangi dizilerde oynadı? Alina Boz kimdir, hangi yapımlarda yer aldı? Ölümlü Dünya 2 çıktı mı? Ölümlü Dünya 2 yayınlandı mı, nerede çıktı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title