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Ağrı'da İlkokul Öğrencilerine 'Mahremiyet' Eğitimi Verildi

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Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ile birlikte Güneysu İlkokulunda 15 öğrenci, 2 öğretmen ve 10 veli olmak üzere toplamda 27 kişiye mahremiyet konusunda eğitim verildi. Ayrıca Kades uygulaması hakkında da broşürler dağıtıldı.

Ağrı'da, jandarma personelleri tarafından ilkokul öğrencilerine 'Mahremiyet' eğitimi verildi.

Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ile birlikte Güneysu İlkokulunda 15 öğrenci, 2 öğretmen ve 10 veli olmak üzere toplamda 27 kişiye mahremiyet konusunda eğitim verildi. Ayrıca Kades uygulaması hakkında da broşürler dağıtıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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