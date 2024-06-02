Ağrı'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 13.35 sıralarında Havaalanı Kavşağı'nda meydana geldi. S.D. yönetimindeki araç, Ağrı il merkezine seyir halindeyken Atmaca Beton tarafından kontrolsüzce yola çıkan M.F.A. yönetimindeki araca çarptı. Kazada sürücüler S.D. ve M.F.A. ile yolcular H.D. ve A.E.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AĞRI