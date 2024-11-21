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Ağrı'da İki Aile Arasında Kavga: 5 Yaralı

Ağrı'da İki Aile Arasında Kavga: 5 Yaralı
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Ağrı'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Olay, bir minibüste başlayan tartışma sonucu silah ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.

Ağrı'da iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde kent merkezindeki Vali Konağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hareket halindeki bir minibüsteki kişiler ile husumetli oldukları diğer aile bireyleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silah ve sopaların kullanıldığı kavgada H.Y., A.Y., Y.Y., T.Y. ve M.T. çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Ekipler, olayın gerçekleştiği caddeyi çift yönlü trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Minibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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