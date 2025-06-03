Ağrı'da Huzur ve Güven Uygulamasında Düzensiz Göçmenler Yakalandı

Ağrı'da huzur ve güven uygulamasında hakkında araması bulunan 1 kişi, 1 organizatör ve 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında geniş çaplı bir huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. 48 tim ve 194 personelin katılımıyla il genelinde yapılan denetimlerde binlerce kişi ve araç sorgulandı. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalar kapsamında toplam 3 bin 451 şahıs ve bin 480 araç sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda, 15 farklı suçtan aranan 1 kişi, 1 organizatör ile birlikte 16 düzensiz göçmen yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - AĞRI