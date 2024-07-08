Ağrı'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde "hırsızlık" suçundan aranan ve 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Diyadin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan aranan ve 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. isimli şüpheli 5 Temmuz günü saat 11.00 sıralarında yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - AĞRI