Ağrı'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde hırsızlık suçundan 18 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekiplerinin başarılı operasyonu ile yakalandı.

Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri titiz çalışmalar sonucunda önemli bir başarıya imza attı. Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 18 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.İ.'nin izini sürerek saklandığı yeri tespit etti. Şüpheli, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Y.İ.'nin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI