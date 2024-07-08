Üye Girişi
Haberler

Ağrı'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Patnos ilçesinde hırsızlık suçundan aranan ve 18 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından başarılı bir operasyonla yakalandı. Şüphelinin üzerinde ruhsatsız bir tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde hırsızlık suçundan 18 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekiplerinin başarılı operasyonu ile yakalandı.

Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri titiz çalışmalar sonucunda önemli bir başarıya imza attı. Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 18 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.İ.'nin izini sürerek saklandığı yeri tespit etti. Şüpheli, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Y.İ.'nin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Patnos Ağrı Güvenlik Suç Polis Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın

CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın

 Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

 Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor

Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title