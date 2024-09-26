Ağrı'da Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Ağrı'da hakkında 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, JASAT dedektifleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Ağrı'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI