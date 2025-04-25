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Ağrı'da Gümrük Kaçağı 1250 Paket Sigara Ele Geçirildi

Ağrı'da Gümrük Kaçağı 1250 Paket Sigara Ele Geçirildi
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Ağrı'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı bin 250 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Ağrı'da gümrük kaçağı bin 250 paket sigarayla yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol faaliyeti sırasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Şüpheli olarak durdurulan araçlarda ve eklentilerinde yapılan aramalarda, bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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