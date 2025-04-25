Ağrı'da Gümrük Kaçağı 1250 Paket Sigara Ele Geçirildi

Ağrı'da gümrük kaçağı bin 250 paket sigarayla yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol faaliyeti sırasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Şüpheli olarak durdurulan araçlarda ve eklentilerinde yapılan aramalarda, bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - AĞRI