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Ağrı'da Gümrük Kaçağı 1.896 Paket Sigara Ele Geçirildi

Ağrı'da Gümrük Kaçağı 1.896 Paket Sigara Ele Geçirildi
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Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı yol kontrolü sırasında toplam 1.896 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol ve emniyet uygulamalarında bin 896 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde yol kontrol ve emniyet uygulamaları gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramalarda, toplam bin 896 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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