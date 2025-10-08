Ağrı'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 3 Tutuklama

Ağrı'da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 organizatör yakalanarak tutuklanırken, 5 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmen sevkine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde iki araca operasyon düzenlendi. İlk araç, Ağrı-Tutak yolunda kovalamaca sonucu durduruldu. Araçta bulunan 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 5 düzensiz göçmen yakalandı. İkinci araç ise Erzurum'un Köprüköy ilçesinde durdurularak, içerisindeki 2 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı. Operasyonda 1 araca el konulurken, yakalanan 5 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 göçmen kaçakçılığı organizatörü ise, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - AĞRI