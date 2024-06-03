Ağrı'da gaspçılık yapan şahıs tutuklandı

AĞRI - Ağrı'da, birçok hırsızlık olayına karışan şahıs emniyetin çalışmaları sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın merkeze bağlı mahallesinde bir şahsın vatandaşların can ve mal güvenliğini hiçe sayarak eşyalarını zorla aldığı ihbarı üzerine Asayiş Şube ekipleri harekete geçti. Ekipler yüzlerce saatlik güvenlik kameralarını izledikten sonra şahsın son iki günde 4 ayrı gasp olayına karıştığını ve vatandaşlardan motosiklet, cep telefonu ve bisiklet gibi malzemesi zorla ele geçiren K.A isimli şahıs olduğunu tespit etti. K.A yapılan operasyonla yakalanıp emniyete götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.