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Ağrı'da Firari Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı

Ağrı'da Firari Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı
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Ağrı'da, hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Ağrı'da hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde Diyadin ilçesinde hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı. Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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