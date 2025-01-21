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Ağrı'da Emniyet Personeline Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü Semineri

Ağrı'da Emniyet Personeline Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü Semineri
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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, personeline yönelik 'Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü' konulu bir seminer düzenledi. Seminerde stresle başa çıkma yöntemleri ve öfke kontrolü ele alındı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, "Türk Polis Teşkilatı Moral, Motivasyon ve Farkındalık Projesi" kapsamında personeline yönelik "Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü" konulu bir seminer düzenledi.

Seminer, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, Emniyet Müdür yardımcıları ve emniyet personelinin katılımıyla gerçekleştirildi. 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Ahmet Sula tarafından verilen seminerde, stresle başa çıkma yöntemleri ve öfke kontrolünün önemi detaylı bir şekilde ele alındı.

Etkinlikte konuşan İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, personelin moral ve motivasyonunu artırmayı hedefleyen bu tür faaliyetlerin önemine vurgu yaptı. İpar, "Ahmet Sula'nın eşsiz tecrübeleri ve değerli bilgileri sayesinde, personelimiz hem mesleki hem de bireysel anlamda faydalı bir seminer deneyimi yaşadı. Kendisine hoş sohbeti ve paylaşımları için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, seminerde stresin olumsuz etkilerini azaltma yolları ve öfkenin kontrol altına alınması için uygulanabilecek pratik yöntemler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Seminerin ardından katılımcılar, konuya ilişkin görüş ve sorularını paylaşarak interaktif bir ortamda tartışma imkanı buldu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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