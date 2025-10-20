Ağrı'da Düzensiz Göçmen Taşıyan Tır Durduruldu

Ağrı'da yürütülen sıkı denetimler sonucu, düzensiz göçmen taşıyan bir tır durduruldu, 16 göçmen ve 1 organizatör gözaltına alındı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında yürüttükleri denetim ve takip çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen bir tır, il merkezinde durduruldu.

Yapılan aramalarda, tırda 16 düzensiz göçmen ile 1 göçmen organizatörü yakalandı. - AĞRI