Haberler

Ağrı'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 24 Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı

Ağrı'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 24 Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda 24 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 2 organizatör yakalandı. Şüpheli organizatörler tutuklandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda 24 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Şüpheli organizatörler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Doğubayazıt ilçesinde düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 24 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Tarlada tartıştığı komşusunu öldürüp kafasına sıktı

Tarlayı kana buladı! Komşusunu öldürüp kafasına sıktı
Kuyumcuda tahliye alarmı! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı

Kuyumcuda alarm! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı
Gebze'de çöken binanın çevresindeki 16 bina boşaltıldı! Kolonlar çatladı

Gebze'de alarm! Kolonlar çatladı, 16 bina boşaltıldı
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
Deniz Uğur Gülener ile Reha Muhtar davasında karar çıktı

Yıllar süren mücadele sona erdi! Mahkemeden karar çıktı
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede okullarda başörtüsü yasaklandı

Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede tartışmalı karar
Avukat cübbesiyle kamera karşısına geçen galericinin başı dertte

Avukat cübbesiyle kamera karşısına geçen galericinin başı dertte
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.