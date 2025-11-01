Ağrı'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 24 Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda 24 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Şüpheli organizatörler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Doğubayazıt ilçesinde düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 24 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI