Ağrı'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 14 Yakalandı, 2 Organizatör Tutuklandı
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında düzensiz göçle mücadeleye yönelik önemli bir operasyona imza attı.
Ekipler tarafından yapılan denetim ve takip çalışmaları sonucunda 14 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Operasyon kapsamında göçmenleri yasa dışı yollarla ülkeye soktuğu değerlendirilen 2 şüpheli organizatör de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI