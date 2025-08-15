Ağrı'da Dönüş Yasağı Noktasında Kaza: 1 Yaralı

Ağrı'da dönüş yasağı olan bir noktada hatalı manevra yapan bir otomobil ile çarpışan başka bir otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralının durumu iyi.

Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 43 ZB 913 plakalı otomobil, U dönüşü yapılmayan noktada sola manevra yaptığı sırada aynı istikametten gelen A.T. yönetimindeki 34 HVF 123 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 34 HVF 123 plakalı araçta yolcu olarak bulunan S.S. yaralandı. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
