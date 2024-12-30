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Ağrı'da DEAŞ Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı

Ağrı'da DEAŞ Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı
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Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan aranan 6 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

Ağrı'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan aranan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale ve yasaklı yayına el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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