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Ağrı'da çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi

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Ağrı'da 984 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da 984 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde yol kontrol uygulamasında yapılan aramalarda, 984 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Ağrı Kaçakçılık Jandarma 3. Sayfa Haberler

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