Ağrı'da çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Ağrı'da 984 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Ağrı'da 984 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde yol kontrol uygulamasında yapılan aramalarda, 984 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa