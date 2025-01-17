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Ağrı'da Çocukların Güvenliği İçin Seminer ve Denetimler Yapıldı

Ağrı'da Çocukların Güvenliği İçin Seminer ve Denetimler Yapıldı
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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, çocukların güvenliği için il merkezindeki ortaokul ve liselerde 'Çocuk Suçları ve Kişisel Güvenlik' seminerleri düzenledi. Seminerlerde çocuklara yasal hakları hakkında bilgi verilirken, okul çevresindeki 141 internet kafe, 589 bakkal ve 367 park-bahçe denetlendi.

Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğü personellerince çocukların güvenliğine yönelik seminer ve denetimler yapıldı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde il merkezindeki birçok ortaokul ve lisede eğitim gören öğrencilere yönelik "Çocuk Suçları ve Kişisel Güvenlik" konularında bilgilendirme semineri düzenledi. Seminerlerde, çocukların güvenliği ve yasal hakları hakkında öğrencilere önemli bilgiler verildi. "Çocuk Koruma Kanunu" doğrultusunda eğitim öğretim dönemi süresince yaşı küçük şahıslara açık sigara satışının önlenmesi ve güvenli eğitim görebilmeleri amacıyla il genelinde okul çevresinde yapılan uygulamalarda ise 589 bakkal ve büfe, 141 internet kafe, 367 park-bahçe ve 252 kıraathane kontrol edildi. Kanuna uymayan işletmelere idari yaptırımlar uygulandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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