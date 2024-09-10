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Ağrı'da Çekicide 12 Kilo Esrar Ele Geçirildi

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Ağrı'da yapılan bir aramada, bir çekiciye bağlı dorsede saklanmış vaziyette 12 kilo 616 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da bir çekiciye bağlı dorsede yapılan aramada 12 kilo 616 gram esrar ele hap ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile Doğubayazıt ilçesinde, Gümrük sahası içerisinde yürütülen çalışmalar neticesinde, bir çekiciye bağlı dorsede yapılan aramada, sigara kartonları içerisine saklanmış vaziyette, 12 kilo 616 gram Esrar ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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