Ağrı'da çatıdan düşen kar ve buz kütlesi araca zarar verdi

Güncelleme:
Ağrı'nın Fırat Mahallesi'nde çatıdan düşen kar ve buz kütlesi, bir aracın üzerine düştü. Olayda maddi hasar meydana gelirken, sürücü yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, merkez Fırat Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatısında biriken kar ve buz kütlesi, aniden koparak yoldan geçmekte olan 06 DS 8255 plakalı aracın üzerine düştü. Düşen kar ve buz nedeniyle araçta maddi hasar oluştu. Olay sırasında araçta bulunan sürücünün herhangi bir şekilde yaralanmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak benzer tehlikelerin yaşanmaması için bölgedeki binaların saçak altlarına güvenlik şeridi çekti. Polis, özellikle kış şartlarının etkili olduğu bu günlerde vatandaşların dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

