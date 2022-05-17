Ağrı'da cadde ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı - Haberler

AĞRI (İHA) - Ağrı'da cadde ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı

AĞRI - Ağrı'da husumetli iki taraf arasında cadde ortasında çıkan silahla çatışmada 3 kişi yaralandı, iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre olay Dört Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan iki taraf dava günü cadde ortasında karşılaştı. Tarafların sözlü tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Cadde ortasında silahla çatışan taraflardan Ö.E kalçasından, S.E sol bacak ve sırt bölgesinden ve E.M isimli kadın ise ayağından vuruldu. Yapılan incelemelerde silahlı saldırıyı yapan

A.S.E isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanırken, olayla ilgisi olan C.E ve N.E'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa