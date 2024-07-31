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Ağrı'da büyük operasyon: Binlerce uyuşturucu ve kaçak ürün ele geçirildi

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 bin 850 adet uyuşturucu madde içerikli hap, 450 paket gümrük kaçağı sigara, 314 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve bin 375 adet gümrük kaçağı tıbbi ilaç ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 bin 850 adet uyuşturucu madde içerikli hap, 450 paket gümrük kaçağı sigara, 314 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve bin 375 adet gümrük kaçağı tıbbi ilaç ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personeli ile birlikte uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında gümrük sahası içerisinde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 3 ayrı çekici ve bu çekicilere bağlı dorselerde yapılan kontrollerde 11 bin 850 adet uyuşturucu madde içerikli hap, 450 paket gümrük kaçağı sigara, 314 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve bin 375 adet gümrük kaçağı tıbbi ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Valilik açıklamasında, "Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadesine yer verildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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