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Ağrı'da buğday tarlası yangını

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Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Gökoğlu köyünde bulunan bir buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde buğday tarlası çıkan yangında küle döndü.

İddiaya göre, Patnos ilçesine bağlı Gökoğlu köyünde buğday tarlasının içinden geçen elektrik direğinden çıkan kıvılcım kuru otlara sıçrayarak yangına yol açtı. Yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alanı kapladı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve köylülerin yoğun çabası ile yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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