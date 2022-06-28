Otobüse zulalanmış 4400 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

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Otobüse zulalanmış 4400 paket kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otobüse zulalanmış 4400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ağrı'da bir otobüsün arka koltuk arkasına yaptırılan gizli bir bölme içerisinde 4 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ağrı'da bir otobüsün arka koltuk arkasına yaptırılan gizli bir bölme içerisinde 4 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Doğubayazıt Grup Amirliğine bağlı ekipler, kaçakçılığın önlenmesi ve men edilmesine yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde İran'dan ülkeye kaçak sigara getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit ettikleri otobüsü Doğubayazıt-Gürbulak Yolu üzerinde durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalar neticesinde aracın arka koltuk arkasına sonradan yaptırılan ve zula diye tabir edilen gizli bölme içerisinde 4 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İran uyruklu olan sürücü H.T ise gözaltına alındı.

(Merve Gökbakan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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