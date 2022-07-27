Bir evin odası çöktü, aile şok oldu

Ağrı'da sabaha karşı büyük bir gürültüyle uyanan aile, evlerinin bir odasının çöktüğünü görünce şoke oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan bir aile, sabaha karşı büyük bir gürültüyle uyandı. Korku içerisinde uyanan ve evi kontrol eden aile, evlerinin bir odasının çöktüğünü görünce şoke oldu. Ağaçların eski olmasından dolayı üstündeki toprağa dayanamadığı için evin bir odasının çöktüğü iddia edilen olayda, odada kimse olmadığı için facianın eşiğinden dönüldü. Olay neticesinde maddi hasar meydana geldi.

(Merve Gökbakan - İHA)