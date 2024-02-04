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Ağrı'da bir evin damı çöktü, yaşlı kadın son anda kurtuldu

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Doğubayazıt'ta tek başına yaşadığı toprak evin damı çöken 55 yaşındaki Hatun Cıryanaklı, çöken damın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Yeni Mahallesi'nde meydana geldi.

Ağrı'da bir evin damı çöktü, yaşlı kadın son anda kurtuldu

AĞRI - Doğubayazıt'ta tek başına yaşadığı toprak evin damı çöken 55 yaşındaki Hatun Cıryanaklı, çöken damın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son zamanlarda yağan kar yağışından dolayı su ve kar birikintisinin oluşması üzerine toprak damlı evin oturma odası çöktü. Hatun Çıryanaklı'nın tek başına yaşadığı ve hasta olduğu için evin üzerinde biriken su birikintisini temizleyemediği için çöktüğü anlaşıldı. Evde tehlikenin devam ettiği belirtilen ve eski olduğu öğrenilen toprak evin birçok yerinde ise çatlaklar ve çökmeler görünüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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