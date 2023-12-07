Ağrı'da Bin 582 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Ağrı'da jandarma, gümrük muhafaza ve gümrük KİM ekiplerinin ortak operasyonunda, Gürbulak Gümrük Sahası'nda şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin üzerinde ve eşyalarında bin 582 uyuşturucu hap bulundu. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Ağrı'da jandarma, gümrük muhafaza ve gümrük KİM ekiplerinin ortak operasyonunda, Gürbulak Gümrük Sahası'nda şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin üzerinde ve eşyalarında bin 582 uyuşturucu hap bulundu. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM ekiplerince; Gürbulak Gümrük Sahası içerisinde, şüpheli hareketler sergileyen bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, bin 582 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bir zehir taciri gözaltına alındı." denildi.

Açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - AĞRI