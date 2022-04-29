Ağrı'da bayram öncesi trafik denetimi yapıldı

AĞRI (İHA) - Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ramazan Bayramı öncesi trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek için polislerle beraber trafik denetimi yaptı.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, tüm Türkiye'de aynı anda uygulanan trafik denetimine katıldı. Vali Varol, Bölge Trafiği Uygulama Noktasında gerçekleştirilen uygulama sırasında durdurulan araçlardaki vatandaşlara emniyet kemerinin önemini anlattı.

Bayram tatili için yola çıkan vatandaşlara trafik tedbirleri kapsamında hatırlatmalarda bulunduklarını söyleyen Vali Varol, "İl Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız, Şoförler Odası Başkanımız ve diğer çalışma arkadaşlarımız ile birlikte bayram tatilinin başlangıcında trafik tedbirlerini yerinde denetlemek üzere ilimizin giriş noktasındayız. Vatandaşlarımıza özellikle trafik kurallarına uyumlu ilgili hatırlatmada bulunuyoruz. Aynı zamanda emniyet kemerinin önemine ve yolda dinlenme ile ilgili tedbirleri kontrol ediyoruz. İnsanlarımız bayram tatilinde bulundukları yerden memleketlerine yolculuğa çıkıyorlar. Bizim tek arzumuz insanlarımızın trafik tedbirlerine gerçekten riayet ederek sağ salim gitmek istedikleri yere gitmeleridir" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa