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Ağrı'da Bandrolsüz Sigara ve Kenevir Operasyonu

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Ağrı'da düzenlenen iki ayrı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 600 bin TL olan bandrolsüz sigara sarma kağıdı ve 894 kök kenevir ele geçirildi.

Ağrı'da düzenlenen iki ayrı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 600 bin TL olan bandrolsüz sigara sarma kağıdı ve 894 kök kenevir ele geçirildi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında iki ayrı operasyon düzenlendi. İlk operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 600 bin TL olan 82 bin 16 paket bandrolsüz sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İkinci operasyonda ise Patnos ilçesinde yapılan aramada 894 kök kenevir (uyuşturucu) ele geçirildi. Bu olayla ilgili de 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirtti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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