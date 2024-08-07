Ağrı'da aranan iki şahıs yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, aranan iki şahıs, İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, "Silahla Tehdit" suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.İ. ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.C. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslar, işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - AĞRI